Numa altura em que prepara a sua participação no US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, Borges, 35.º jogador do ranking mundial, perdeu diante do 69.º da hierarquia em dois 'sets', com parciais de 7-6 (7-2) e 6-2, em uma hora e 30 minutos de jogo.



Borges, que beneficiou do estatuto de oitavo cabeça de série para entrar diretamente na segunda ronda de singulares, já tinha sido afastado na segunda-feira na primeira ronda da variante de pares, na qual fazia equipa com o italiano Luciano Darderi.