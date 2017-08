Mário Aleixo - RTP 28 Ago, 2017, 09:24 / atualizado em 28 Ago, 2017, 09:24 | Ténis

O tenista nacional com esta conquista conseguiu a primeira medalha do ténis português numa grande competição.



O atleta português perdeu esta segunda-feira nas meias-finais com Jason Jung, do Taipé, por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-3, o que o provou de estar na final da competição.



Esta é a quinta medalha conquistada pelos portugueses nas Universíadas.