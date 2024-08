Nuno Borges vence Kokkinakis e está na terceira ronda pela primeira vez

O número um nacional superou assim a sua melhor prestação no open norte-americano, depois da estreia em 2022, tendo hoje superado o 86.º da hierarquia mundial pelos parciais de 6-4, 7-5 e 7-5, em duas horas e 51 minutos.

Na próxima eliminatória, o jogador luso, que tem como melhor resultado em grand slams a quarta ronda no Open da Austrália este ano, vai defrontar o vencedor do encontro entre o australiano Tristan Schoolkate, 193.º do ranking, e o checo Jakub Mensik, 65.º do mundo.