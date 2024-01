Open da Austrália. Dayana Yastremska chega às meias-finais

Nos quartos de final, na Rod Laver Arena, o principal estádio do primeiro "major" da temporada, Yastremska, de 23 anos, precisou de uma hora e 19 minutos para derrotar a jovem Noskova, de 19 anos, pelos parciais de 3-6 e 4-6.

Nas meias-finais, marcadas para quinta-feira, Yastremska vai defrontar a vencedora do encontro entre a russa Anna Kalinskaya (75.ª do ranking WTA) e a chinesa Qinwen Zheng (15.ª do mundo).

Aryna Sabalenka, número dois mundial, e Coco Gauff, quarta do mundo, são as únicas sobreviventes do "top 10" mundial no quadro feminino da 112.ª edição do torneio conhecido como "Happy Slam", que tem sido marcado por algumas surpresas.

Na ronda anterior em Melbourne Park, Dayana Yastremska tinha surpreendido a bielorrussa Victoria Azarenka, campeã do Open da Austrália em 2012 e 2013 e semifinalista há um ano, por 7-6 (8-6) e 6-4.