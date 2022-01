Open da Austrália. Medvedev volta a estar na final

Depois de ter perdido a final de 2021 para o sérvio Novak Djokovic, Medvedev, número dois do ranking mundial, bateu Tsitsipas, quarto da hierarquia, por 7-6 (7-5), 4-6, 6-4, 6-1, em duas horas e 30 minutos.O vencedor do último Open dos Estados Unidos vai defrontar na final de Melbourne o espanhol Rafael Nadal, quinto do mundo, que bateu o italiano Matteo Berrettini, sétimo, por 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Rafael Nadal poderá tornar-se o primeiro tenista a vencer 21 "majors", ultrapassando o suíço Roger Federer, ausente da Austrália por lesão, e Djokovic, deportado devido a problemas com o visto, relacionados com a vacinação contra a covid-19.