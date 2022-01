Open da Austrália. Naomi Osaka vence na estreia

", disse após a partida a bicampeã daquele que é o primeiro torneio de Grand Slam da temporada.Na próxima ronda, a japonesa de 24 anos enfrenta Dayana Yastremska da Ucrânia, 144.ª do ranking mundial, ou a norte-americana Madison Brengle, 54.ª do mundo.Osaka, antiga número um mundial, ganhou quatro títulos do Grand Slam: o Open da Austrália em 2019 e 2021, e o Open dos Estados Unidos em 2018 e 2020.Depois do último título conquistado em Melbourne, teve um ano psicologicamente difícil em 2021, admitindo sofrer de depressão. Acabou por se retirar da competição em Roland Garros e Wimbledon, colocando fim à sua época após a ser eliminada na terceira ronda do Open dos Estados Unidos, em setembro.

Osaka voltou à competição em janeiro no torneio WTA em Melbourne, onde chegou às meias-finais antes de abandonar com uma lesão abdominal.