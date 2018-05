Pablo Carreno Busta defende título no Estoril

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Mai, 2018, 07:41 / atualizado em 03 Mai, 2018, 08:05 | Ténis

Depois de uma longa caminhada no Open de Barcelona, no qual atingiu as meias-finais, o jogador de 26 anos, 11.º do "ranking" mundial, é o favorito natural no encontro com o 93.º da hierarquia. Aos 25 anos, Kicker persegue ainda o primeiro título no circuito ATP, algo que Carreno Busta já conseguiu três vezes, tendo a último sido, precisamente, no Estoril, em 2017.



Este será o primeiro duelo entre os dois tenistas no circuito ATP, estando em jogo a partir das 18h00 um lugar nos quartos de final do maior torneio de ténis em Portugal. Quem ganhar a partida já sabe também que irá medir forças com o vencedor do encontro entre Nicolas Jarry (Chile) e Ricardo Ojeda Lara (Espanha), que fecham o dia no quadro de singulares.



A jornada conta também com a estreia do primeiro cabeça de série da prova e número oito do mundo, o sul-africano Kevin Anderson, que vai efetuar o seu primeiro jogo desde o Masters 1000 de Miami, no final de março. Uma lesão ditou a sua ausência nos torneios de Barcelona, Houston e Monte Carlo, pelo que o Estoril marca o seu arranque na época de terra batida.



E o arranque de Anderson nesta segunda ronda promete ser complicado perante Stefanos Tsitsipas. Apesar da 44.ª posição na hierarquia, o tenista grego, de apenas 19 anos, é uma das atrações do torneio, após a boa vitória sobre o veterano Pablo Andujar na primeira ronda e a presença na final do Open de Barcelona, onde só foi derrotado por Rafael Nadal.



Deste encontro vai sair outro representante para os quartos de final, tal como no restante embate de singulares da segunda ronda neste dia, por sinal o primeiro, às 13h00, que opõe o espanhol Roberto Carballes Baena ao britânico Cameron Norrie.

Portugueses entram em ação em pares

Finalmente, o ténis português expressa-se esta quitna-feira somente nos quartos de final de pares. A dupla formada por Gastão Elias e Pedro Sousa enfrenta o par Wesley Koolhof (Holanda)/Artem Sitak (Nova Zelândia) depois das 14h30, enquanto João Sousa compete mais tarde ao lado do argentino Leonardo Mayer contra os holandeses Robin Haase e Matwe Middelkoop.



O australiano e antigo número um do mundo Lleyton Hewitt volta a concentrar atenções neste dia, juntamente com o compatriota Alex De Minaur, num duelo com os britânicos Cameron Norrie e Kyle Edmund. O programa fica completo com o jogo de John Peers (Austrália) e Jean-Julien Rojer (Holanda) contra Jonathan Eysseric (França) e Joe Salisbury (Grã-Bretanha).