Pedro Sousa beneficia de desistência de Schwartzmann e está na final de Buenos Aires

De acordo com a organização do Argentina Open, o tenista da casa, 14.º da hierarquia mundial, desistiu do encontro de hoje, devido a uma lesão no adutor esquerdo.

Depois de entrar no torneio como `lucky loser`, Pedro Sousa, 145.º do mundo e que nunca tinha passado dos quartos de final num torneio ATP, tornou-se o terceiro português a chegar a uma final, depois de João Sousa e Frederico Gil.

Sousa, de 31 anos, vai defrontar na final o vencedor do encontro entre o norueguês Casper Ruud, 45.º do mundo, e o argentino Juan Ignacio Londero, 69.º.