Pedro Sousa e Domingues sobem no "ranking"

Mário Aleixo - RTP 08 Mai, 2017, 11:01 / atualizado em 08 Mai, 2017, 11:02 | Ténis

Os portugueses Pedro Sousa e João Domingues, que chegaram à segunda ronda do Estoril Open, alcançaram as suas melhores posições de sempre no "ranking" mundial de ténis, no qual João Sousa caiu cinco lugares.



Pedro Sousa, que perdeu frente ao luxemburguês Gilles Muller, subiu três lugares, para o 169º posto, enquanto João Domingues, derrotado na mesma fase pelo sul-africano Kevin Anderson, ascendeu 22 posições, ocupando o 220º.



Gastão Elias, eliminado na segunda ronda pelo espanhol Nicolas Almagro, também subiu oito lugares, permitindo-lhe regressar aos 100 primeiros, com o 99º lugar da hierarquia, atrás de João Sousa, que perdeu na primeira ronda com o norte-americano Bjorn Fratangelo, caindo cinco posições, para o 41º.



Frederico Silva, eliminado na segunda ronda pelo espanhol David Ferrer, também protagonizou uma subida de 13 posições no "ranking", estabelecendo-se no 413º posto.



O topo da hierarquia sofreu poucas mudanças, com o britânico Andy Murray a liderar, à frente do sérvio Novak Djokovic e do suíço Stanislas Wawrinka, registando-se a subida do croata Marin Cilic ao sétimo posto, por troca com o japonês Kei Nishikori.



Ligeiramente abaixo, destaque para a subida de três posições do espanhol Pablo Carreno Busta, que no domingo venceu o Estoril Open, para o 18º lugar, e de duas de Gilles Muller, finalista vencido, para o 26º.



Serena Williams mantém o comando



No "ranking" feminino, o primeiro lugar continua na posse da norte-americana Serena Williams, fora dos "courts" até inícios de 2018 por estar grávida, seguida da alemã Angelique Kerber e da checa Karolina Pliskova.



No "top 10" registaram-se as subidas da espanhola Garbiñe Muguruza, para o quarto lugar, da britânica Johanna Konta, para o sexto, da polaca Agnieszka Radwanska, para o sétimo, e da ucraniana Elina Svitolina, para o 10º, e as descidas da romena Simona Halep, para o oitavo.



Michelle Larcher de Brito continua a deter o estatuto de número um portuguesa, com o 229º lugar, três posições abaixo da semana passada.