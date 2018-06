Pedro Sousa é o terceiro português eliminado no torneio de ténis de Blois

Lusa Comentários 19 Jun, 2018, 14:07 | Ténis

Pedro Sousa, 131.º do mundo e primeiro cabeça de série no torneio, caiu em dois ‘sets’ perante Lamasine, 487.º da hierarquia e que vinha do ‘qualifying’, ao fim de uma hora e 30 minutos.



A eliminação de Pedro Sousa na ronda inaugural do torneio de categoria ‘challenger’ segue-se às de João Domingues, na segunda-feira, e à de João Monteiro, já hoje, diante do holandês De Bakker.



Na primeira eliminatória do torneio ainda se encontra Frederico Silva, que se estreará hoje à tarde diante do finlandês Harri Heliovaara, ‘lucky loser’ proveniente da qualificação e face à saída do francês Calvin Hemery.