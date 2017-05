Pedro Sousa na segunda ronda da qualificação de Roland Garros

Lusa 22 Mai, 2017, 15:18 | Ténis

O número três português e 155.º do mundo afastou o australiano, 178.º do ‘ranking’, por 6-4, 6-1, em 58 minutos, qualificando-se pela segunda vez na carreira para a segunda ronda do ‘qualifying’ de um ‘major’.



"O início do encontro foi complicado, não entrei tão bem como estava à espera, mas a partir do 3-3 elevei o meu nível e consegui fazer a diferença por ser muito mais experiente em terra batida do que o meu adversário. No geral, foi um bom encontro. Consegui anular os pontos de ‘break’ que enfrentei, consegui jogar bem nos momentos importantes", analisou, em declarações à agência Lusa.



Na próxima ronda, Sousa, que tenta estrear-se no quadro principal de um torneio do ‘Grand Slam’, vai defrontar o canadiano Steven Diez, 180.º do mundo, que hoje afastou o eslovaco Lukas Lacko, por 6-4, 6-2.



Esta será a segunda vez que os dois tenistas se vão encontrar, depois de Diez ter batido Pedro Sousa, por 2-6, 6-4, 6-3, na final de um ‘future’ em Espanha em 2012.