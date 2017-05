Pedro Sousa na última ronda do `qualifying` de Roland Garros

Lusa 24 Mai, 2017, 16:55 | Ténis

A atravessar a melhor fase da sua carreira, o número três nacional impôs-se ao 180.º jogador mundial, por 6-3 e 7-5, em uma hora e 25 minutos.



"Hoje, acho que fiz um grande encontro, principalmente até ao 5-3 do segundo 'set'. Depois, na altura de fechar, devido a alguns nervos e também por mérito dele, fui quebrado. Tive de sofrer mais um bocadinho, porque ele quase conseguia virar o encontro. No entanto, mantive-me calmo, continuei a fazer o que estava a fazer até à altura e acabei por ganhar. Estou bastante contente de chegar à última ronda", resumiu à agência Lusa.



No decisivo encontro da fase de qualificação, Pedro Sousa vai defrontar o russo Teymuraz Gabashvili, 146.º tenista mundial.



Em caso de vitória, o 155.º classificado do ‘ranking’ vai juntar-se a João Sousa e Gastão Elias no quadro principal do segundo ‘Grand Slam’ do ano, que começa no domingo.