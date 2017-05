Pedro Sousa nas "meias" de Aix-en-Provence

Mário Aleixo - RTP 12 Mai, 2017, 12:05 | Ténis

O português Pedro Sousa qualificou-se para as meias-finais do torneio "challenger" de ténis de Aix-en-Provence, ao derrotar o francês Julien Benneteau, em dois "sets".



O número três português, que entrou no quadro do torneio francês como "alternate", impôs-se ao oitavo cabeça de série e 108º do mundo, em uma hora e 21 minutos, pelos parciais de 6-3 e 7-5.



Nas "meias" de Aix-en-Provence, Pedro Sousa vai defrontar o norte-americano Bjorn Fratangelo, 127º da hierarquia e carrasco de João Sousa no Estoril Open, ou o francês Jeremy Chardy, 70º do "ranking".



O lisboeta, que esta semana atingiu o seu melhor "ranking" de sempre (16º), atravessa um bom momento, depois de há menos de duas semanas ter conquistado o seu primeiro título "challenger" em Francavilla (Itália), antes de chegar à segunda ronda do Estoril Open.