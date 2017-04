Pedro Sousa recebe `wild card` para o Estoril Open

Lusa 27 Abr, 2017, 19:19 | Ténis

"Antes de mais, agradecer o convite ao João Zilhão e à organização. É ótimo ter recebido o convite e, obviamente, fico muito feliz de voltar a jogar o quadro principal do Estoril Open, ainda para mais porque, como ainda estou a competir, não sabia se conseguia chegar a tempo do 'qualy'. Só espero jogar bem e aproveitar a oportunidade", disse à Agência Lusa o tenista lisboeta, depois de saber que tinha sido premiado com um 'wild card' para o torneio que se disputa, entre 01 e 07 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.



Já o diretor do Estoril Open, citado em comunicado, justificou a opção por entregar o segundo dos três convites para o quadro principal ao 219.º jogador mundial.



"Pedro Sousa é o terceiro representante português no ranking mundial e, com João Sousa e Gastão Elias presentes no quadro principal, é lógico que lhe seja atribuído um dos dois restantes 'wild cards' que ainda tínhamos para distribuir", disse.



João Zilhão lembrou que todos no meio do ténis conhecem as "qualidades tenísticas" do número três nacional, que, neste momento, se encontra no 'challenger' italiano de Francavilla, onde, na sexta-feira, irá jogar os quartos de final.



Na edição inaugural do Millennium Estoril Open, em 2015, o tenista lisboeta, de 28 anos, perdeu na terceira ronda do 'qualifying' e no ano passado sucumbiu na ronda inicial do quadro principal diante do argentino Leonardo Mayer.



Dois dias antes do sorteio do quadro principal, que arranca na segunda-feira, a organização do único torneio ATP português anunciou novas mexidas no elenco da prova: com as desistências do argentino Federico Delbonis e do francês Stéphane Robert entram em competição o espanhol Guillermo García López e o japonês Yuichi Sugita.



Gastão Elias, que tinha recebido um convite para o quadro principal, não vai precisar dele, já que os acertos permitiram a sua entrada direta, pelo que, depois da atribuição de 'wild cards' a David Ferrer e Pedro Sousa, resta ainda um convite a ser atribuído para o quadro principal e um para o 'qualifying'.