Pliskova é a primeira apurada para as `meias` do Masters

Lusa 24 Out, 2017, 17:51 / atualizado em 24 Out, 2017, 17:51 | Ténis

Pliskova não precisou de esperar pela última jornada do Grupo Branco para garantir o bilhete de acesso à próxima fase, com a checa a repetir, frente à segunda do ‘ranking’ WTA, o marcador da vitória sobre Venus Williams na primeira jornada.



A pressa da número três mundial ‘condenou’ não só Muguruza, que perdeu em apenas 63 minutos, mas também a jovem Jelena Ostapenko, que ao início da tarde tinha caído diante da mais velha das oito tenistas em competição.



Com a vitória épica sobre a letã, a sua primeira em Singapura, Williams relançou-se na luta por um lugar nas meias-finais do Masters feminino.



Na batalha das gerações, a norte-americana, de 37 anos, fez valer a sua experiência para vencer a número sete mundial, pelos parciais de 7-5, 6-7 (3-7) e 7-5, em três horas e 15 minutos.



Depois de ter perdido no primeiro encontro do Grupo Branco com Pliskova, Venus Williams estava hoje ‘obrigada’ a ganhar frente à benjamim do Masters e não fraquejou, afastando definitivamente a campeã de Roland Garros, de 20 anos, das meias-finais.



“Nunca é fácil depois de ter perdido o primeiro encontro, mas foi preciso lutar hoje e continuar a lutar”, disse a quinta tenista do ‘ranking’ WTA.



Ostapenko serviu para ganhar o primeiro ‘set’, com 5-4 no marcador, mas acabou por ceder o ‘break’ que permitiu o empate à veterana norte-americana, que posteriormente fechou o parcial com 7-5.



No segundo ‘set’, Williams dispôs de um ‘match-point’ no décimo jogo, mas só conseguiu confirmar a vitória num emocionante terceiro parcial.



Com duas derrotas em outros tantos encontros, a promissora letã entregou a luta pelo lugar nas meias-finais à sua rival de hoje e a Muguruza, que, na quinta-feira, vão discutir entre si o último ‘bilhete’ do Grupo Branco.