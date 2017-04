Portugal defronta Alemanha na Taça Davis

Mário Aleixo - RTP 11 Abr, 2017, 10:30 / atualizado em 11 Abr, 2017, 11:22 | Ténis

O sorteio realizado na manhã desta terça feira, na sede da Federação Internacional de Ténis (ITF) em Londres, ditou o próximo adversário dos portugueses.



No acesso ao grupo mundial Portugal defrontará a Alemanha, em setembro.



Entre 15 e 17 de setembro, a formação lusa vai defrontar os germânicos pela segunda vez na sua história, depois da derrota por 5-0 na longínqua edição de 1927, num jogo também realizado em Portugal, mas antes da reformulação da prova, em 1970.



Esta é a segunda vez que Portugal vai disputar o "play-off" de acesso ao Grupo Mundial, depois de ter lutado pela subida em 1994. Há 23 anos, a seleção nacional perdeu por 4-0 com a Croácia, no Lawn Tennis Clube da Foz, no Porto.



Depois de eliminar Israel e Ucrânia a seleção portuguesa, subiu nove lugares na hierarquia do ténis mundial e ocupa agora a 21ª posição.



O presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vítor Costa, ficou satisfeito com o resultado do sorteio.





Cazaquistão - Argentina.Colômbia - Croácia.Suíça - Bielorrússia.Holanda - República Checa.PORTUGAL - Alemanha.Japão - Brasil.Hungria - Rússia.Canadá - Índia.