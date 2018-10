Portugal defronta o Cazaquistão na Taça Davis

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Out, 2018, 11:33 / atualizado em 30 Out, 2018, 11:33 | Ténis

Portugal discute com o Cazaquistão o acesso ao "qualifying" de acesso ao Grupo Mundial da Taça Davis | Epa-Filip Singer

As duas equipas nunca se defrontaram e o primeiro encontro, que decidirá qual dos países acederá à fase Final da Taça Davis, que irá decorrer em Madrid, em novembro de 2019, será disputado na superfície escolhida pelo Cazaquistão, como país anfitrião, e que será anunciado nas próximas semanas.



Depois da vitória frente à África do Sul no Grupo I da zona Europa/África, por 4-0, Portugal garantiu a passagem ao "qualifying" de acesso ao Grupo Mundial.





Em caso de triunfo ante o Cazaquistão, de Mikhail Kukushkin, jogador com melhor "ranking" ATP (54.º), a seleção portuguesa qualifica-se para a primeira edição da fase final da Taça Davis, sob a tutela da Federação Internacional de Ténis e a Kosmos, empresa do futebolista do FC Barcelona Gerard Piqué.