Portugal desce de divisão na Fed Cup em ténis

Lusa 10 Fev, 2018, 16:38 | Ténis

No primeiro encontro do dia, Francisca Jorge, 796.ª do mundo, foi batida pela sueca Cornelia Lister, 418.ª, por 6-2, 6-2, em 52 minutos.



Obrigada a vencer, Maria João Koehler, 747.ª da hierarquia mundial, não conseguiu ultrapassar a sueca Rebecca Peterson, 137.ª, e perdeu por 6-4, 6-0, em 56 minutos.



Após sete anos consecutivos no Grupo I, Portugal vai, em 2019, disputar a Grupo II, sendo acompanhado na descida de divisão pela Áustria, que perdeu 2-1 com a Geórgia.