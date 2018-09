Partilhar o artigo Portugueses continuam em bom plano no Europeu de ténis de mesa Imprimir o artigo Portugueses continuam em bom plano no Europeu de ténis de mesa Enviar por email o artigo Portugueses continuam em bom plano no Europeu de ténis de mesa Aumentar a fonte do artigo Portugueses continuam em bom plano no Europeu de ténis de mesa Diminuir a fonte do artigo Portugueses continuam em bom plano no Europeu de ténis de mesa Ouvir o artigo Portugueses continuam em bom plano no Europeu de ténis de mesa

Tópicos:

Alex Garlic ª, Alicante, Cedric Nuytinck º, Cristian Pletea º, Diogo Carvalho Diogo Chen, Fu Yu, Geraldo Freitas, Jamila Laurenti ª,