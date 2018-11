Rafael Nadal diz que operação ao tornozelo "correu bem"

Lusa Comentários 06 Nov, 2018, 15:03 | Ténis

"Olá a todos. Obrigado pelas mensagens de apoio que recebi durante ontem [segunda-feira] e hoje. A operação ao tornozelo correu bem, e já desde casa informamos que adiamos o encontro de exibição em benefício dos lesados [das inundações] de Maiorca", comunicou Nadal.



Rafael Nadal, de 32 anos, que falhou a última prova da temporada devido a problemas abdominais, aproveitou esta paragem para se submeter a uma cirurgia ao tornozelo direito, uma mazela já diagnosticada “há algum tempo e que, de vez em quando, se fazia sentir”.



Na sequência da desistência de Nadal, o tenista norte-americano John Isner terá entrada direta para as ATP Finals, ocupando a vaga deixada em aberto pelo espanhol, e junta-se a Novak Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem e Kei Nishikori no evento que junta os oito melhores tenistas da temporada.



Com cinco títulos conquistados esta temporada (Roland Garros, Masters 1000 de Canadá, Roma e Monte Carlo e ATP 500 de Barcelona), esta é a sexta vez que Nadal falha as ATP Finals, todas devido a lesões, em 2005, 2008, 2012, 2016, 2017, e agora em 2018.



Novak Djokovic, mesmo com um torneio por disputar, confirma assim o primeiro lugar na hierarquia mundial no final da temporada, pela quinta vez na sua carreira, igualando a marca de Jimmy Connors e Roger Federer, ficando apenas atrás de Pete Sampras, que tem seis.