Nadal, 32 anos, apurou-se para as meias-finais do torneio norte-americano, ao derrotar o russo Karen Khachanov por 7-6 (7-2) e 7-6 (7-2), em encontro que demorou duas horas e 16 minutos.





Apesar do triunfo em dois “sets” Nadal sentiu muitas dificuldades para ultrapassar o russo, tendo nos dois “sets” sido obrigado a “tie-break”, numa partida em que protagonizou um pequeno susto, quando pediu a intervenção da equipa médica devido a uma dor no joelho direito.





Nas meias-finais, Nadal vai defrontar pela 39.ª vez o suíço Roger Federer, que, mais cedo, tinha ultrapassado o polaco Hubert Hurcakz, 67.º do “ranking”, em dois “sets”, por 6-4 e 6-4.





No confronto direto, o espanhol leva a melhor sobre Federer, com 23 vitórias contra 15 do helvético.