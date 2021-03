Rafael Nadal fora de forma recusa jogar no Dubai

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o esquerdino de Manacor e detentor de 20 títulos do Grand Slam agradeceu, mas declinou o convite da organização do torneio, que terá lugar no Dubai, entre 14 e 20 de março, e contará com a presença de três jogadores do "top 10" do "ranking" mundial, entre os quais o austríaco Dominic Thiem (4.º ATP), o suíço Roger Federer (6.º) e o russo Andrey Rublev (8.º).”, reconheceu Nadal, que já havia desistido de defender o título, na mesma semana, no ATP 500 de Acapulco, no México.Além de desejar “”, o antigo número um mundial deixou um “”.Rafael Nadal, de 33 anos, contraiu um problema nas costas durante a ATP Cup, em Adelaide, e que o afetou nas primeiras rondas do Open da Austrália, em Melbourne Park, onde viria a atingir os quartos de final, cedendo então diante do grego Stefanos Tsitsipas, em cinco "sets". Desde então, não voltou a competir.