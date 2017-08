Rafael Nadal regressa à liderança do "ranking" mundial

Mário Aleixo - RTP 21 Ago, 2017, 10:17 / atualizado em 21 Ago, 2017, 10:17 | Ténis

Nadal remeteu o britânico Andy Murray para a segunda posição da hierarquia, apesar de ter sido eliminado nos quartos de final do Masters 1.000 de Cincinnati pelo australiano Nick Kyrgios.



"Ser número um depois de tudo o que passei nestes últimos dois anos é algo incrível. É um feito indescritível voltar a esta posição três anos depois", referiu o maiorquino, de 31 anos, que ocupou o 12º lugar no verão de 2015.



O búlgaro Grigor Dimitrov, campeão em Cincinnati, subiu ao nono lugar, superando o japonês Kei Nishikori e o canadiano Milos Raonic, que saiu do "top 10", enquanto Alexander Azverev e Marin Cilic trocaram de posições, com o alemão a subir ao sexto posto, naquela que é a sua melhor classificação de sempre.



João Sousa subiu quatro posições até ao 50º lugar, Pedro Sousa manteve o 125º posto, Gastão Elias ascendeu oito até ao 154º e João Domingues caiu um para o 186º lugar.Karolina Pliskova lidera as mulheres

Na classificação feminina, liderada pela checa Karolina Pliskova, com curta distância sobre a romena Simona Halep, destacou-se a subida da espanhola Garbine Muguruza ao terceiro posto e a queda da alemã Angelique Kerber para o sexto lugar, na única alteração entre as 10 primeiras.



Michelle Larcher de Brito continua a ser a primeira portuguesa da lista, no 326º posto, apesar da descida de nove posições.