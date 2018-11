Rafael Nadal submete-se a cirurgia e falha ATP Finals

Lusa Comentários 05 Nov, 2018, 16:35 | Ténis

“Infelizmente, tive um problema abdominal na semana passada, em Paris, e, além disso, tenho um problema na articulação do tornozelo que tem de ser removido ainda hoje”, informou o maiorquino, que foi forçado a desistir do Masters 1000 de Paris ainda antes de disputar qualquer partida.



Nadal, de 32 anos, falha assim a última prova da temporada devido a problemas abdominais, aproveitando esta paragem para se submeter a uma cirurgia ao tornozelo direito, uma mazela já diagnosticada “há algum tempo e que, de vez em quando, se fazia sentir”.



O ex-número 1 do ‘ranking’ mundial, desde esta semana liderado pelo sérvio Novak Djokovic, fez também um balanço do ano, que acabou por ser “complicado, muito bom a nível tenístico, mas muito mau no que a lesões diz respeito”, reforçando a esperança de se poder apresentar “em plenas condições na próxima temporada”.



O norte-americano John Isner terá, desta forma, entrada direta para as ATP Finals, ocupando a vaga deixada em aberto por Nadal, e junta-se a Novak Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem e Kei Nishikori no evento que junta os oito melhores tenistas da temporada.



Com cinco títulos conquistados esta temporada (Roland Garros, Masters 1000 de Canadá, Roma e Monte Carlo e ATP 500 de Barcelona), esta é a sexta vez que Nadal falha as ATP Finals, todas devido a lesões, em 2005, 2008, 2012, 2016, 2017 e agora em 2018.



Novak Djokovic, mesmo com um torneio por disputar, confirma assim o primeiro lugar na hierarquia mundial no final da temporada, naquela que é a quinta vez que o consegue, igualando a marca de Jimmy Connors e Roger Federer e apenas atrás de Pete Sampras, com seis.