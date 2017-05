Richard Gasquet nos quartos de final do Estoril Open

Lusa 03 Mai, 2017, 19:58 | Ténis

Numa batalha entre antigos campeões do único torneio ATP disputado em Portugal – Berlocq foi o último campeão do extinto Portugal Open, Gasquet o primeiro do Millennium Estoril Open -, foi o francês a levar a melhor, impondo-se por 6-1 e 6-4, em uma hora e 29 minutos.



O 64.º do ‘ranking’ mundial até entrou melhor, conseguindo logo o ‘break’, mas concedeu seis jogos consecutivos, incluindo três no seu serviço, para perder o primeiro parcial para o francês por 6-1.



Só ao décimo jogo é que Berlocq conseguiu, finalmente, segurar o seu serviço e manter-se na luta, devolvendo mesmo o ‘break’ do jogo inaugural no oitavo jogo para levar o segundo ‘set’ à fase decisiva.



Mas Gasquet, que ficou isento da primeira ronda, elevou o nível para fechar com 6-4 e avançar para os quartos de final, fase em que irá defrontar o vencedor do encontro entre o português João Domingues e o sul-africano Kevin Anderson.