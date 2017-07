Roger Federer atinge 12.ª meia-final, ao derrotar Milos Raonic

Lusa 12 Jul, 2017, 18:47 | Ténis

Federer, que vai assim disputar a sua 12.ª meia-final de Wimbledon, terceiro `Grand Slam` da temporada, não sentiu dificuldades para se desembaraçar de Raonic, vencendo por 6-4, 6-2 e 7-6 (7-4), em apenas 2:01 horas.

Na meia-final, Federer, que tenta alcançar um inédito oitavo triunfo em Wimbledon, vai medir forças com o checo Tomas Berdych, 15.º jogador do mundo, que hoje beneficiou do abandono do sérvio Novak Djokovic, lesionado, numa altura em que Berdych liderava com 7-6 (7-2) e 2-0.