Roger Federer nos quartos de final sem dificuldades em Wimbledon

Lusa 10 Jul, 2017, 20:35 | Ténis

Federer, vencedor em Wimbledon por sete vezes (2003 a 2007, 2009 e 2012), superou o 11.º jogador da hierarquia em três ‘sets’, com parciais de 6-4, 6-2 e 6-4, em uma hora e 41 minutos.



Nos quartos de final, o helvético, que procura o 19.º título em torneios do ‘Grand Slam’, vai encontrar o vencedor do encontro entre o canadiano Milor Raonic, sétimo do mundo, e o alemão alexander Zverev, 12.º da hierarquia.