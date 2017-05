Roland Garros: Dominic Thiem e Grigor Dimitrov avançam, Kerber desilude

Lusa 29 Mai, 2017, 10:21 | Ténis

Dominic Thiem, sétimo no ranking ATP e sexto cabeça de série, não teve dificuldades em eliminar o australiano Bernard Tomic, por 6-4, 6-0 e 6-2, enquanto Grigor Dimitrov pôs fim ao período negativo na prova, onde foi eliminado na primeira ronda nos últimos quatro anos, ao vencer o 'veterano' francês Stephane Robert por 6-2, 6-3 e 6-4.



O vencedor do Estoril Open deste ano, o espanhol Pablo Carreño Busta, eliminou o alemão Florian Mayer (6-4, 6-2 e 6-2), enquanto o croata Ivo Karlovic, o homem mais velho em prova, com 38 anos, e 24.º mundial, avançou para a próxima ronda ao bater o grego Stefanos Tsitsipas, de 18, por 7-6 (7-5), 7-5 e 6-4.



O jogo entre o japonês Yuichi Sugita, 77.º jogador mundial, e o norte-americano Steve Johnson, 26.º, que o nipónico vencia 6-3, 6-3, 6-7 (4-7) e 2-4, foi interrompido devido à escuridão que se abateu sobre o 'court'.



Na segunda-feira, o português João Sousa, 59.º mundial, defronta o sérvio Janko Tipsarevic, 58.º.



No quadro feminino, a alemã Angelique Kerber tornou-se a primeira líder do ranking mundial feminino a ser eliminada na primeira ronda do torneio na 'era Open', ao perder por um duplo 6-2 com a russa Ekaterina Makarova, 40.ª do ranking.



A 'crise' de resultados de Kerber continua, uma vez que conseguiu apenas duas vitórias nos últimos quatro torneios disputados.



Por seu lado, a eslovaca Dominika Cibulkova, sexta cabeça de série, não teve dificuldades em eliminar a espanhola Lara Arruabarrena, por 6-2 e 6-1, numa primeira ronda que teve ainda um triunfo de Venus Williams - 6-4 e 7-6 (7-3) face à chinesa Wang -, a cumprir a 20.ª participação, um recorde. Irá agora defrontar a japonesa Kurumi Nara na segunda ronda.



De regresso aos 'courts' após quase seis meses de paragem, devido a lesões na mão esquerda, a checa Petra Kvitova, 16.ª na hierarquia, qualificou-se para a segunda ronda, ao bater a norte-americana Julia Boserup, 86.ª, pelos parciais de 6-3 e 6-2.



Vencedora por duas vezes em Wimbledon, em 2011 e 2014, a esquerdina checa, de 27 anos, foi ferida com uma faca na mão esquerda, em dezembro de 2016, quando se defendia durante um assalto à sua casa, em Prostejov.



Depois de ter recebido um 'wild card', a norte-americana Amanda Anisimova, de 15 anos e 262.ª no 'ranking' WTA, tornou-se a primeira jogadora nascida em 2001 a participar num torneio do 'Grand Slam', perdendo para a japonesa Kurumi Nara, 90.ª mundial, por 3-6, 7-5 e 6-4.



Na segunda ronda, está igualmente a russa Svetlana Kuznetsova, oitava cabeça de série e vencedora do torneio em 2009, depois de ter eliminado a norte-americana Christina McHale.