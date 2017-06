Roland Garros: Goffin, 10.º favorito, abandona devido a lesão

Lusa 02 Jun, 2017, 14:03 | Ténis

Goffin lesionou-se no tornozelo direito, depois de ter tropeçado numa das lonas colocadas no fundo do 'court' para proteger o terreno de jogo em caso de chuva, numa altura em que servia para fechar a seu favor o primeiro 'set' (5-4).



Com o abandono do tenista belga permite a Zeballos, número 65 do 'ranking' mundial, seguir pela primeira vez para os oitavos de final da prova francesa de terra batida, nos quais vai defrontar o vencedor do encontro entre o austríaco Dominic Thiem, sexto pré-designado, e o norte-americano Steve Johnson.