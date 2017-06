Roland Garros: Jelena Ostapenko vence troféu

Lusa 10 Jun, 2017, 17:29 | Ténis

A jogadora letã, que completou 20 anos na quinta-feira, tornou-se a primeira não cabeça de série a vencer na terra batida parisiense desde a vitória da britânica Margaret Scriven em 1933.



Ostapenko, que precisou de duas horas e dois minutos para bater a quarta jogadora do 'ranking', tornou-se também a primeira tenista do seu país a ganhar o segundo torneio do Grand Slam do ano, sucedendo à espanhola Garbiñe Muguruza.