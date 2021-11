Rússia elimina campeã Espanha e está nos "quartos" da Taça Davis

A jogar em casa, o veterano Feliciano Lopez, de 40 anos, ainda conseguiu surpreender Andrey Rublev, número cinco mundial, por 2-6, 6-3 e 6-4, antes de Daniil Medvedev (2.º ATP) não dar grandes hipóteses a Pablo Carreño-Busta (20.º) e, com os parciais de 6-2 e 7-6 (7-3), empurrar a decisão para o encontro de pares.Na hora de todas as decisões, Aslan Karatsev e Rublev mostraram-se mais fortes que Marcel Granollers e Lopez e em três "sets", por 4-6, 6-2 e 6-2, e duas horas conquistaram a primeira posição no Grupo A e um confronto com a Suécia, uma das duas segundas melhores classificadas apuradas para os quartos de final.Graças ao triunfo da formação de leste, capitaneada por Sergi Bruguera, a Sérvia qualificou-se para a fase seguinte como segunda mais bem classificada, a par da equipa sueca, e a próxima eliminatória será contra o Cazaquistão, que superou o vice-campeão Canadá, desfalcado dos seus melhores jogadores, Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, graças aos triunfos nos encontros de singulares.Mikhail Kukushkin (183.º ATP) ultrapassou Brayden Schnur (234.º ATP), por 6-3, 6-7 (5-7) e 7-5, e Alexander Bublik impôs-se a Vasek Pospisil, pelos parciais de 6-2 e 7-6 (8-6), ganhando a equipa cazaque o Grupo B e tendo agora como próximo adversário a Sérvia.





Grã-Bretanha e Croácia ganham







Já a Grã-Bretanha sobreviveu ao embate com a República Checa e, por 2-1, assegurou a manutenção nas Finais da Taça Davis. Tomas Machac (143.º) contrariou o favoritismo de Daniel Evans (25.º), por 6-2 e 7-5, e Cameron Norrie (12.º) derrotou Jiri Leheca (138.º), pelos parciais de 6-1, 2-6 e 6-1.Depois de Neil Skupski e Joe Salisbury vencerem Machac e Lehecka, por 6-4 e 6-2, os britânicos marcaram encontro nos quartos de final com a seleção da Alemanha, que superou hoje a Áustria, por 2-1, para conquistar o primeiro lugar no Grupo F.Dominik Koepfer (54.º) cedeu o primeiro ponto a Jurij Rodionov (139.º), por 6-1 e 7-5, mas Jan-Lennard Struff (51.º ATP) restabeleceu a igualdade na eliminatória com um triunfo frente a Denis Novak, pelos parciais de 7-5 e 6-4. No par decisivo, Kevin Krawietz e Tim Puetz selaram a contenda a favor dos germânicos ante Oliver Marach e Philipp Oswald, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 25 minutos.A Croácia, por sua vez, vai defrontar nos quartos de final a Itália, que havia garantido o apuramento no sábado, depois de levar hoje a melhor diante a Hungria no encontro decisivo de pares.Nino Serdarusic (242.º) ganhou o duelo com Fabian Marozsan (359.º), por duplo 6-4, e Marin Cilic (30.º) perdeu em três partidas diante Zsombor Piros (282.º), com os parciais de 4-6, 7-5 e 6-4. Nos pares, Nikola Mektic e Mate Pavic foram melhores que Marozsan e Peter Nagy e, por 7-6 (8-6) e 6-2, deram a vitória no Grupo D aos croatas.