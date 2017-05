Ryan Harrison e Michael Venus campeões de pares do Estoril Open

Lusa 07 Mai, 2017, 16:06 | Ténis

Para conquistarem o seu primeiro título como dupla, Harrison e Venus impuseram-se aos mais experientes espanhóis por 7-5 e 6-2, em 60 minutos.



Este é o sexto título de pares para o neozelandês, que conquistou os outros ao lado do croata Mate Pavic, e o terceiro para o norte-americano, que tinha vencido em Newport (2011) e Atlanta (2012) ao lado do também neozelandês Matthew Ebden.



Os novos vencedores surpreenderam a dupla espanhola, que era claramente favorita, uma vez que Marrero venceu o título do Estoril Open em 2010, ao lado de Marc López, com quem também foi finalista em 2015, na primeira edição disputada no Clube de Ténis do Estoril, e em 2011 (em 2012, também o foi, fazendo dupla com o austríaco Julian Knowle).



Tommy Robredo também foi finalista do antigo Estoril Open, em 2005, juntamente com o argentino Juan Ignacio Chela.



Harrison e Venus sucedem no palmarés do Millenium Estoril Open aos tenistas norte-americanos Scott Lipsky e Eric Butorac.