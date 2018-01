Serena Williams desiste de Open da Austrália

Mário Aleixo - RTP 05 Jan, 2018, 08:23 / atualizado em 05 Jan, 2018, 08:23 | Ténis

"Depois de ter jogado em Abu Dhabi, percebi que, apesar de pronta, ainda não atingi o nível que quero ter", declarou Serena Williams, num comunidado divulgado pela organização do Open da Austrália.



A tenista referia-se ao encontro de exibição realizado no mês passado, em Abu Dhabi, onde perdeu com a letã Jelena Ostapenko, sétima mundial e vencedora de Roland-Garros em junho.



A norte-americana, de 36 anos, não jogava no circuito feminino desde a final do Open da Austrália, a 28 de janeiro de 2017, na qual venceu a irmã Venus Williams. Depois, Serena deixou de competir devido à gravidez da filha, Alexis Olympia, que nasceu a 1 de setembro.



"Quero jogar, mas não quero apenas jogar, quero fazer melhor que isso e para conseguir, preciso de mais tempo", confessou a atual 22ª classificada do "ranking" mundial.



"Dito isto e apesar de dececionada, decidi não disputar o Open da Austrália este ano", concluiu a tenista, que vai falhar o torneio pela primeira vez desde 2011.



Serena Williams conta 23 vitórias na variante de singulares em torneios do "Grand Slam".



O anúncio da norte-americana surge menos de 24 horas depois do britânico e antigo número um mundial Andy Murray ter anunciado que não ia participar no Open da Austrália devido a uma lesão na anca.