Serena Williams regressa após um ano afastada

A mais nova das irmãs Williams, que foi mãe em setembro passado de uma menina, já estava afastada das competições desde o Open da Austrália do ano passado, torneio que ganhou já grávida de dois meses.



Serena formará equipa com a sua irmã Venus e com Coco Vandeweghe. Na próxima semana será conhecido o nome da quarta tenista que integrará a equipa que enfrentará a Holanda em Asheville, Carolina do Norte, a 10 e 11 de fevereiro.



Esta será a primeira vez que as duas irmãs estarão juntas numa equipa norte-americana em dois anos, depois de terem integrado a mesma equipa nesta competição em oito ocasiões, a última em 2015.