Serena Williams regressa catorze meses depois

Serena Williams, de 36 anos, superou Zarina Diyas, 53ª do "ranking" mundial, em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-3, marcando encontro na eliminatória seguinte com a holandesa Kiki Bertens, 29ª da hierarquia feminina.



"É incrível. Passou mais de um ano, tenho uma filha e agora posso ir para casa ter com ela, estou entusiasmada com isso. Não foi fácil, mas isso é pouco importante. Simplesmente estou aqui e a fazer o melhor que posso", afirmou Serena.



A norte-americana já conquistou 23 torneios do "Grand Slam" em singulares, sete na Austrália, três em Roland Garros, sete em Wimbledon e seis nos Estados Unidos, e foi campeã olímpica em Londres2012, somando ainda mais três ouros em pares.