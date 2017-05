Sete portugueses em ação no Estoril Open

Mário Aleixo - RTP 02 Mai, 2017, 07:59 | Ténis

João Sousa, número um português, o espanhol Nicolas Almagro, campeão em 2016, e o argentino Juan Martin Del Potro entram esta terça feira em ação, no segundo dia do Estoril Open em ténis.



João Sousa, sétimo cabeça de série e que procura o primeiro triunfo no Clube de Ténis do Estoril, vai defrontar o norte-americano Bjorn Fratangelo, vindo da fase de qualificação.



Além de João Sousa, mais dois portugueses jogam em singulares, com Pedro Sousa, que recebeu um convite, a jogar com o francês Paul-Henri Mathieu, enquanto João Domingues, vindo da qualificação, joga com o britânico Kyle Edmund.



Num segundo dia muito preenchido, o espanhol Nicolas Almagro começa a defender o título conquistado no ano passado frente ao francês Benoit Paire, oitavo pré-designado.



Del Potro, quinto cabeça de série, volta a Portugal, onde venceu em 2011 e 2012, então no torneio organizado no Jamor, e estreia-se frente ao japonês Yuichi Sugita.



No quadro de pares, as duplas portuguesas Gastão Elias/Frederico Silva e Felipe Cunha-Silva/Frederico Gil encontram o uruguaio Ariel Behar e o bielorrusso Aliaksandr Bury e o par espanhol Tommy Robredo/David Marrero, respetivamente.



O jornalista da Antena 1 João Gomes Dias, acompanha a competição a par e passo.