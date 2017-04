Sharapova volta a vencer em Estugarda e já está nos quartos de final

Lusa 27 Abr, 2017, 19:17 | Ténis

Sharapova, de 30 anos, superou a sua compatriota Ekaterina Makarova, 43.ª jogadora mundial, em dois 'sets' pelos parciais de 7-5 e 6-1, em uma hora e 21 minutos.



Nos 'quartos', a ex-número 1 mundial e vencedora dos quatro torneios do 'Grand Slam' (Wimbledon em 2004, US Open em 2006, Austrália em 2008 e Roland Garros em 2012 e 2014), defronta a estónia Anett Kontaveit, 73.ª do ranking WTA, que afastou a espanhola Garbiñe Muguruza, sexta.



A russa somou o segundo triunfo em dois jogos, depois de na quarta-feira ter superado a italiana Roberta Vinci, 36.ª jogadora mundial, por 7-5 e 6-3, num embate em que foi muito acarinhada pelo público presente nas bancadas de Estugarda.



Sharapova foi suspensa por dois anos pela ITF, depois de um controlo positivo. O castigo viria a ser reduzido para 15 meses pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que considerou que neste caso não havia dolo.



A russa utilizava há anos meldonium, uma substância que antes era permitida, mas que foi reclassificada pela Agência Mundial Antidopagem no início de 2016. Passou a proibida, quando se constatou a conexão entre o seu consumo e os resultados desportivos obtidos, em vários casos.



Vários desportistas russos não conferiram devidamente as alterações da listagem de substâncias proibidas em 2016 - foi assumidamente o caso da tenista, que continuou a consumir meldonium sem, alegadamente, saber que não era permitido.