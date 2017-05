Sousa e Gastão conhecem adversários em Roland Garros

Mário Aleixo - RTP 26 Mai, 2017, 12:32 | Ténis

O tenista português João Sousa vai encontrar o sérvio Janko Tipsarevic na primeira ronda de Roland Garros, ditou o sorteio, que colocou Gastão Elias frente a frente com o britânico Kyle Edmund.



Separados por quatro lugares no "ranking" mundial, João Sousa, 57º do mundo, e Tipsarevic, 61º, vão encontra-se pela primeira vez na carreira na primeira eliminatória do segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada.



Caso se qualifique para a segunda ronda, o vimaranense poderá encontrar o sérvio Novak Djokovic, número dois mundial e detentor do troféu, que vai defrontar o espanhol Marcel Granollers, 76º da hierarquia.



Gastão Elias, número dois português e 125º mundial, vai encontrar o britânico Kyle Edmund, 50º e que foi o primeiro tenista a vencer um"'set" ao espanhol Rafael Nadal em terra batida esta temporada.



Este será o segundo encontro entre Gastão Elias e Kyle Edmund, que, já em 2017, derrotou o português na primeira ronda do Masters 1000 de Indian Wells, por 6-1, 6-3.



Em caso de apuramento, Gastão Elias pode encontrar na segunda ronda o francês Jo-Wilfred Tsonga, 12º cabeça de série, ou o argentino Renzo Olivo.



O britânico Andy Murray, número um mundial, vai defrontar na primeira ronda o russo Andrey Kuznetsov, enquanto Rafael Nadal, quarto cabeça de série e recordista de títulos em Roland Garros (nove), joga com o francês Benoit Paire.