Stanislas Wawrinka eliminado na terceira ronda de Monte Carlo por Pablo Cuevas

Lusa 20 Abr, 2017, 15:45 | Ténis

'Carrasco' do português João Sousa na ronda anterior, Pablo Cuevas, 16.º pré-designado, bateu o suíço em uma hora e 17 minutos, naquele que foi o primeiro encontro entre ambos.



O uruguaio, de 31 anos, chega pela sua segunda vez aos quartos de final de um torneio da categoria Masters 1.000, depois de já este ano ter caído nessa ronda frente ao espanhol Pablo Carreno Busta.



Na próxima ronda, Cuevas vai jogar com o francês Lucas Pouille, 11.º cabeça de série, que hoje beneficiou da desistência do compatriota Adrian Mannarino, ainda no primeiro 'set'.



Wawrinka é o segundo tenista do 'top-3' em Monte Carlo a ser eliminado hoje, depois de o britânico Andy Murray, número um mundial, ter sido afastado pelo espanhol Albert Ramos-Vinolas, 15.º pré-designado, por 2-6, 6-2, 7-5.