Struff faz história em `casa` com triunfo no torneio de ténis de Munique

Na terra batida do torneio bávaro, Struff superou Fritz em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-3, num embate que durou uma hora e 19 minutos.



Com o triunfo em Munique, o germânico tornou-se, aos 33 anos, o mais velho jogador a vencer um primeiro torneio ATP.



“É inacreditável... e fazê-lo em solo alemão é simplesmente incrível. Esperei tanto. Tenho 33 anos e jogo há muito no circuito. É um sentimento espetacular conseguir este primeiro título aqui na Alemanha”.