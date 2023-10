Swiatek e Gauff entram com pé direito nas WTA Finals em ténis

Swiatek, detentora de quatro títulos do Grand Slam, o último conquistado este ano em Roland Garros, travou um duelo equilibrado com a checa Marketa Vondrousova, sobretudo no primeiro set, mas acabou por vencer pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-0.



Depois de ao fim de uma hora e 40 minutos colocar um ponto final no desafio com a campeã de Wimbledon, sexta colocada na hierarquia WTA, que cedeu 11 dos últimos 12 jogos, Iga Swiatek assumiu a liderança do Grupo Chetumal, que partilha com Coco Gauff.



A jovem norte-americana, número três do mundo aos 19 anos, pelo contrário, não encontrou dificuldades para superar a primeira adversária, a tunisina Ons Jabeur, sétima WTA, e ao fim de 56 minutos encerrou o encontro, pelos parciais de 6-0 e 6-1.



Coco Gauff, campeã do Open dos Estados Unidos, conquistou, assim, o seu primeiro triunfo nas WTA Finals, após as seis derrotas (três de singulares e três de pares) em 2022 e do desaire em pares no domingo ao lado de Jessica Pegula, e atingiu a 50.ª vitória da época, tornando-se a primeira adolescente a alcançar esta marca desde a dinamarquesa Caroline Wozniacki, em 2009.



A bielorrussa Aryna Sabalenka, que lidera o ténis feminino, volta hoje ao ‘court’ para defrontar a norte-americana Jessica Pegula, quinta WTA, enquanto a grega Maria Sakkari, nona, vai tentar alcançar o seu primeiro triunfo no Grupo Bacalar, no duelo com a cazaque Elena Rybakina, quarta, a lutar também pela primeira vitória na fase de grupos.