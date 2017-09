Taça Davis: João Sousa dá início a um `play-off` que pode ser histórico para Portugal

Lusa 15 Set, 2017, 09:31 / atualizado em 15 Set, 2017, 09:31 | Ténis

O número um nacional tem a responsabilidade, diante do 90.º tenista mundial, de tentar abrir com uma vitória o 'play-off' do Grupo Mundial, que vai decorrer entre hoje e domingo, no 'Centralito', o mais emblemático dos 'courts' de terra batida do complexo de ténis do Jamor, em Oeiras.



Depois de o 57.º classificado do 'ranking' ATP entrar em cena, cabe a Pedro Sousa, na sua estreia como número dois nacional na hierarquia mundial, procurar somar o segundo ponto dos três que Portugal precisa para alcançar, pela primeira vez na história e 23 anos depois da primeira tentativa, o escalão máximo da Taça Davis.



O tenista lisboeta, 107.º jogador mundial, procurará contrariar o favoritismo de Jan-Lennard Struff (54.º), que na ausência de Alexander Zverev (4.º), Mischa Zverev (27.º) e Philipp Kohlschreiber (34.º) é o mais cotado dos tenistas do seu país a passar pelo Estádio Nacional.



A seleção portuguesa, que pode fazer história para o ténis português, é capitaneada por Nuno Marques e composta por João Sousa, Pedro Sousa, Gastão Elias (148.º) e João Domingues (184.º).



A formação da Alemanha, que é orientada por Michael Kohlmann, é integrada por Struff, Stebe, Yannick Hanfmann (136.º) e Tim Puetz (380.º).



Esta é a segunda vez que Portugal disputa a ronda de acesso ao principal escalão da maior competição por seleções, depois de uma tentativa falhada em 1994, que terminou com derrota perante a Croácia (4-0), no Lawn Tennis Clube da Foz, no Porto.



Já a Alemanha vai tentar manter-se no Grupo Mundial, no qual está ininterruptamente desde 2005.