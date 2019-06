Ténis. Ashleigh Barty a uma vitória da liderança mundial

Lusa Comentários 22 Jun, 2019, 15:37 | Ténis

Na relva da prova inglesa, Ashleigh Barty, recente vencedora do torneio de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ do ano, bateu a checa Barbora Strycova, 51.ª jogadora mundial, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-4 e 6-4.



Na final, marcada para domingo, a jogadora de 23 anos vai medir forças com a vencedora da segunda meia-final, entre a alemã Júlia Georges, 19.ª jogadora mundial, e a croata Petra Martic, 25.º.