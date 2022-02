Ténis. Carlos Alcaraz vence torneio do Rio de Janeiro

Alcaraz, 29.º do ranking mundial, superiorizou-se a Schwartzman, 14.º, por 6-4, 6-2, em uma hora e 27 minutos, conquistando aos 18 anos o seu primeiro torneio ATP 500.Com o triunfo na terra batida do Rio de Janeiro, Alcaraz superou o recorde do italiano Jannik Sinner, que tinha, em Washington, com 19 anos, vencido o seu primeiro ATP 500.

O jovem espanhol já tinha vencido em julho de 2021 o torneio de Umag, na Croácia, mas da categoria ATP250, devendo entrar, pela primeira vez, no "top-20" mundial.