Foi a sexta vitória consecutiva do austríaco sobre o jogador francês. O resultado faz de Thiem o primeiro jogador da Áustria a chegar aos quartos de final da prova desde Stefan Koubek em 2002.

Thiem jogará com Rafael Nadal ou Nick Kyrgios na quarta-feira. O tenista perdeu as duas últimas finais do Open de França para Nadal.