Ténis. Frederico Silva bate Kukushkin no Cazaquistão

O esquerdino das Caldas da Rainha, que esta semana subiu cinco lugares no "ranking" ATP e figura no 179.º posto, derrotou Kukushkin, 96.º colocado na mesma hierarquia, em dois equilibrados "sets", com os parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 33 minutos.Depois de atingir os quartos de final na semana passada, também no Cazaquistão, Frederico Silva, de 25 anos, iniciou da melhor forma a campanha no segundo torneio de categoria Challenger em Nur-Sultan, ao impor-se a um dos mais credenciados tenistas da casa, que, em 2019, foi 39.º classificado do "ranking" mundial.

Graças ao triunfo, o número três nacional vai disputar a segunda ronda com o vencedor do encontro entre o francês Hugo Grenier (253.º ATP) e o indiano Ramkumar Ramanathan (202.º ATP).