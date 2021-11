Ténis. Frederico Silva elimina terceiro favorito em Bratislava

O atleta das Caldas da Rainha, de 26 anos, 222.º classificado da hierarquia mundial, impôs-se por 6-2 e 7-6 (7-5), diante do 96.º classificado do ranking da ATP, dois anos mais novo, em uma hora e 42 minutos de encontro, na capital eslovaca.



Nos oitavos de final, Frederico Silva vai enfrentar o vencedor do duelo entre o tenista da casa Filip Horansky (196.º do mundo) e o checo Dalibor Svrcina (314.º).