O português, 206.º classificado no ranking ATP, foi derrotado pelo 274.º jogador mundial pelos parciais de 6-7 (5-7), 6-2 e 6-3, em duas horas e 13 minutos.

Ainda esta terça-feira, Nuno Borges enfrenta, na primeira ronda do torneio italiano, o transalpino Andrea Pellegrino, depois de ter alcançado as meias-finais do "challenger" Forli 4, que decorreu na semana passada.