O tenista luso perdeu o primeiro parcial no "tie-break", por 7-6 (8-6), mas respondeu nos dois "sets" seguintes, vencendo por 6-1 e 6-4, assegurando a passagem à próxima eliminatória, em duas horas e 36 minutos.

Na segunda ronda do torneio de Shenzhen, Gonçalo Oliveira irá defrontar novamente um adversário chinês, Zhizhen Zhang, 185.º do "ranking" mundial e oitavo cabeça de série do torneio.