Ténis. João Domingues, Nuno Borges e Tiago Cação apurados na Turquia

Os tenistas portugueses João Domingues, Nuno Borges e Tiago Cação qualificaram-se para a segunda ronda do torneio de Antália, enquanto o compatriota Gonçalo Oliveira foi afastado na estreia na prova turca do circuito Challenger.